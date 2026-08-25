İran'dan ABD'ye Uyarı - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Uyarı

İran\'dan ABD\'ye Uyarı
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İran, ABD'nin ekonomik baskısına karşı direneceğini ve düşmanlarını cezalandıracaklarını belirtti.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, ABD'nin ekonomik baskılarının İran halkının geçimini zorlaştırması halinde "ABD ve onunla işbirliği yapan ülkelerin ekonomik çıkarlarını tehlikeye atacaklarını" söyledi.

İran'ın ISNA Haber Ajansına göre, Meclis'in açık oturumunda konuşan Nikzad, ABD'nin İran'a ekonomik baskı politikasına değindi.

ABD'nin baskılarına karşı geri adım atmayacaklarını ve ülkenin ulusal güvenliğini ve çıkarlarını "güçle koruyacaklarını" dile getiren Nikzad, "Hayalperest düşmanlarımız tam bir ekonomik ablukadan bahsediyor ancak suçlu Amerika, İran milletinin bu saçmalığa teslim olmayacağını ve aynı zamanda düşmanlarını cezalandıracak ve ekonomik çıkarlarını ciddi şekilde tehlikeye atacağını bilmelidir." dedi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı, "İran halkının geçim kaynakları ve ekonomisi daha da daralırsa bu milletin düşmanlarının ve onlarla işbirliği yapan ülkelerin refah içinde yaşamasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Uyarı - Son Dakika

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