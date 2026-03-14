İran'dan BAE'deki ABD Üslerine Tehdit
İran'dan BAE'deki ABD Üslerine Tehdit

14.03.2026 13:41
İran, BAE'deki ABD askerlerini hedef alacağını açıkladı, saldırılarla ilgili endişeler artıyor.

İran Silahlı Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) bazı bölgelerinden ABD ordusu tarafından İran topraklarına füzeler fırlatıldığı gerekçesiyle, BAE'deki ABD askerlerinin bulunduğu yerleri "meşru hedef" olarak vuracağını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, BAE topraklarından İran'a füzelerle saldırılar düzenlediği öne sürüldü.

ABD'nin BAE'deki askeri üslerinin imha edilmesi nedeniyle bölgedeki limanlar ve yerleşim alanındaki tesisleri kullanarak İran'a saldırılar düzenlediği iddia edilen açıklamada, bu saldırılarda İran'ın Basra Körfezi'ndeki Ebu Musa ve Hark Adalarının da hedef olduğu belirtildi.

İran'ın buna karşı "BAE'de Amerikan askerlerinin saklandığı ve İran topraklarına saldırının gerçekleştirildiği her noktayı vurmayı meşru hedef kabul ettiği" vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın ulusal egemenliğini ve topraklarını savunmak için Amerikan düşman füzelerinin kaynağı olan limanları, rıhtımları ve BAE'deki bazı şehirlerdeki Amerikan askerlerinin saklanma yerlerini hedef almayı meşru hakkı olarak gördüğünü Emirlik liderlerine vurguluyoruz."

BAE'deki Müslüman halkı, zarar görmemeleri için limanlar, iskeleler ve Amerikan askerlerinin saklanma yerlerinden ayrılmaya çağırıyoruz."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
