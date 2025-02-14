İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi - Son Dakika
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İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi

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İran, Lübnan'dan gelen uçakların Tahran'a inmesine, kendi uçaklarının Beyrut'a inişine izin verilene kadar müsaade etmeyeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in uçuşları tehdit ettiğini vurguladı.

14.02.2025 20:49  Güncelleme: 21:04
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İran, kendi uçaklarının Beyrut'a inmesine izin verilene kadar Lübnan'dan gelen uçakların Tahran'a inmesine müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın uçakların inişine ancak kendi uçaklarının Beyrut'a inmesine izin verilmesi halinde müsaade edeceğini söyledi.

"İSRAİL YOLCU UÇAĞINI TEHDİT ETTİ"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Tahran'dan Lübnan vatandaşlarını taşıyan bir yolcu uçağını tehdit ettiğini ve bunun "ülkenin Beyrut Havaalanı'na normal uçuşlarının aksamasına" neden olduğunu belirterek, bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, önceki gün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ve Hizbullah'ın uluslararası uçuşlarla Hizbullah'a para taşıdığını iddia etmişti.

Açıklamanın ardından Lübnan, İran'ın başkenti Tahran'dan Beyrut'a hareket etmesi beklenen Mahan Air'e ait yolcu uçağına izin vermemişti. Beyrut'a gitmek üzere İmam Humeyni Uluslararası Havalimanında bekleyen Lübnan vatandaşlarını almak için Lübnan'dan gönderilen iki uçağa da İran'ın izin vermediği bildirilmişti.

İran, Lübnan uçaklarının Tahran\'a inmesine izin vermedi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran, Lübnan uçaklarının Tahran'a inmesine izin vermedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    iran israilin en büyük dostudur 9 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bizim Onlarla İşimiz Yok 1 0 Yanıtla
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