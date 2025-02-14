İran, Lübnan uçaklarının Tahran\'a inmesine izin vermedi

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İran, kendi uçaklarının Beyrut'a inmesine izin verilene kadar Lübnan'dan gelen uçakların Tahran'a inmesine müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mücteba Emani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın uçakların inişine ancak kendi uçaklarının Beyrut'a inmesine izin verilmesi halinde müsaade edeceğini söyledi.

"İSRAİL YOLCU UÇAĞINI TEHDİT ETTİ"

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Tahran'dan Lübnan vatandaşlarını taşıyan bir yolcu uçağını tehdit ettiğini ve bunun "ülkenin Beyrut Havaalanı'na normal uçuşlarının aksamasına" neden olduğunu belirterek, bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini vurguladı.