İran'dan BM Kararına Tepki
İran'dan BM Kararına Tepki

12.03.2026 22:59
İran, BM Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararı 'hukuksuz' dedi ve eleştirdi.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İran hakkında aldığı kararı "tamamen hukuksuz" olarak nitelendirerek kınadı.

Bekayi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İran'ın Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınayan dünkü kararın BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun temel ilkelerini çarpıttığını" savundu. Kararı destekleyen ülkeleri eleştiren Bekayi, bu ülkelerin "İran'ın iki zorba rejimin sebepsiz saldırısına karşı kendini savunduğunu görmezden geldiğini" ileri sürdü.

Bekayi ayrıca, "Hiçbir ülke ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü yasa dışı savaşa herhangi bir destek sağlamamalıdır" ifadesini kullandı ve Tahran yönetiminin komşularının egemenliğini veya toprak bütünlüğünü ihlal etme niyeti olmadığını ve azami ölçüde itidal gösterdiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

