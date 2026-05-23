İran'dan Hizbullah'a Destek Mesajı

23.05.2026 20:44
İran, Hizbullah'a desteğini sürdüreceğini ve Lübnan'ın ateşkes anlaşmalarında yer alması gerektiğini vurguladı.

Hizbullah, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin gönderdiği mesajda, Tahran yönetiminin Hizbullah'a desteğini sürdüreceğini ve Lübnan'ın bölgedeki olası ateşkes anlaşmalarına dahil edilmesi konusunda ısrarcı olduğunu bildirdiğini açıkladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Erakçi, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a gönderdiği mesajda, İran'ın "hak ve özgürlük talep eden hareketlere, özellikle de Hizbullah'a desteğinden son ana kadar vazgeçmeyeceğini" belirtti.

Erakçi, İran ile ABD arasındaki gerilimin azaltılması amacıyla bazı bölge ülkelerinin yürüttüğü arabuluculuk girişimlerinin başlamasından bu yana, Tahran yönetiminin Lübnan'daki ateşkesin olası bir anlaşmanın parçası olması gerektiğini savunduğunu ifade etti.

Bu yaklaşımın "şüphe götürmez bir ilke" olmaya devam ettiğini kaydeden Erakçi, bunun İran hükümeti ve halkının "meşru taleplerinden biri" olduğunu belirtti.

Bakan Erakçi ayrıca, Pakistanlı arabulucu üzerinden sunulan son önerinin "kalıcı ve istikrarlı bir savaşın sona erdirilmesi" amacı taşıdığını ve Lübnan'ın ateşkes kapsamına alınması talebini içerdiğini aktardı.

Hizbullah, onlarca yıldır İran'ın bölgedeki en önemli müttefiklerinden biri olarak görülüyor. Taraflar arasında siyasi ve askeri alanlarda yakın ilişkiler bulunuyor.

İran ile ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda 8 Nisan'da başlayan dolaylı temasların ardından Tahran yönetimi, bölgedeki herhangi bir ateşkes anlaşmasının Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini savunuyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 123 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
