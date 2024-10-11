İran'dan Hizbullah İddialarına Yanıt

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BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Tahran yönetiminin Hizbullah'a hava yoluyla silah yardımı yaptığı iddialarına " Lübnan'ın askeri desteğe ihtiyacı yok" açıklamasıyla cevap verdi.

İran'ın New York'taki BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Amerikan haber kanalı Fox News'teki "İran'ın, hava yoluyla Lübnan'a küçük ve orta boy silahlar gönderdiği" iddiaları yanıtlandı.

Açıklamada, "Lübnan'ın askeri desteğe ihtiyacı yok. En önemli ve acil öncelik, ateşkesin sağlanması ve yardım çalışmalarının kolaylaştırılması olmalıdır." ifadesi kullanıldı.

İran'ın Lübnan'a "usulüne uygun" olarak yardım ettiği belirtilen açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan'a çok sayıda kanaldan insani yardım sağlama konusunda aktif olarak yer almaya devam ediyor ve tıbbi yardım sağlamaya ve yaralıları almaya hazır olduğunu resmen ifade etti." değerlendirmesi yer aldı.

Fox News, İran yönetiminin hava yoluyla Lübnan'a "küçük ve orta boy silahlar gönderdiği" iddiasında bulunmuştu.