İran'dan Hürmüz Boğazı İçin Eylem Tasarısı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne ilişkin "eylem tasarısının" meclise sunulduğunu belirterek ileride atacakları adımların düşmanlarının uykusunu kaçıracağını savundu.

Azizi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran meclisinin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ne ilişkin yasa tasarısını paylaştı.

İran ile ABD arasındaki çatışmaların sürdüğü geceye dikkati çeken Azizi, "Dün gece, Amerikan insansız hava araçlarının imha edilmesiyle eş zamanlı olarak, 'Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nin Güvenliğini ve Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik Stratejik Eylem Yasa Tasarısı' meclisin açık oturumunda sunuldu." ifadelerini kullandı.

İran Meclisinin, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi konusunda "kırmızı çizgilerinde kararlı bir şekilde" durduğunu dile getiren Azizi, "Bu ilk adımdır. Sonraki adımlar düşmanlarımızın uykusunu kaçıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.