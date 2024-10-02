İran'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'dan İsrail'e Sert Uyarı

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, İsrail saldırısına karşı daha şiddetli cevap vereceklerini açıkladı.

02.10.2024 06:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan görüntülü konuşmasında Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e düzenlediği füze saldırısının ayrıntılarını anlattı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast sonrası ABD, Avrupa ve bazı diğer ülkelerin Gazze'de ateşkes sağlanana kadar İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınmaları talebinde bulunduklarını ve bu nedenle karşılık vermekten geri durdukları zor bir dönemi geride bıraktıklarını dile getiren Bakıri, İsrail'in bu dönemde de ABD'nin desteği ve yeşil ışık yakmasıyla cinayetlerini; özellikle Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ile Devrim Muhafızları Ordusunun Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesi başta olmak üzere Lübnan halkına yönelik saldırılarını arttırdığını belirtti.

Söz konusu duruma daha fazla tahammül etmenin mümkün olmadığını ifade eden Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusunun füze operasyonuyla İsrail'in önemli üslerini hedef aldığını vurguladı.

İsrail'in işlediği suçlara rağmen uluslararası hukuka bağlı kalınarak sivil yerleşim bölgelerini vurmaktan kaçındıklarına ve sadece askeri üslerin hedef alındığına değinen Bakıri, "İsrail'in 3 ana hava üssü hedef alındı. Hasan Nasrallah'a saldırının başlangıç noktası Hatzerim Hava Üssü, stratejik radarlar ve tank merkezi, F 35 ve Mossad karargahı, Gazze çevresindeki personel taşıyıcılar ve askerlerinin bulunduğu Nevatim Hava Üssü hedef alındı." dedi.

Söz konusu operasyonda vurulması mümkün olmasına rağmen İsrail rejimi ve halkının ekonomik altyapısını etkileyecek sanayi bölgelerine saldırı düzenlenmediğine dikkati çeken Bakıri, "Delirmiş İsrail'i, ABD ve Avrupa zapt etmez ve ülkemizin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırıda bulunursa, bu gece düzenlediğimiz operasyonun birkaç katı fazlasıyla cevap verir ve tüm altyapıları hedef alınır." ifadelerini kullandı.

Bakıri, "Umut ediyoruz ki, ABD önceki tavrından vazgeçer, bu suç makinasını (İsrail'i) durdurur da bölge huzur bulur." şeklinde konuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın "ulusal güvenliğini" hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran devlet televizyonu daha sonra İsrail'e yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Devrim Muhafızları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Savunma, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
17:34 Serhat Akın’a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı Serhat Akın'a pusu kurup ayağına sıkanların ifadeleri ortaya çıktı
17:34 Yapıcıoğlu’ndan “4. madde“ tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet’le bir kavgamız yok Yapıcıoğlu'ndan "4. madde" tartışmalarına yanıt: Bizim Cumhuriyet'le bir kavgamız yok
17:15 Mehmet Topal’ın çalıştırdığı takım batıyor Mehmet Topal'ın çalıştırdığı takım batıyor
16:42 Kürsüde başka Meclis’te başka Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel’le tokalaştı Kürsüde başka Meclis'te başka! Bahçeli, topa tuttuğu Özgür Özel'le tokalaştı
16:38 Acun, Torreira’yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı Acun, Torreira'yı da boş geçmedi: O yumruklar Türk futboluna kalktı
16:27 Victor Osimhen’in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek Victor Osimhen'in sözleşmesindeki gizli madde gerçekleşirse Galatasaray paraya para demeyecek
16:23 Arda Güler’den Ancelotti’ye rest: İstemiyorsan gideyim Arda Güler'den Ancelotti'ye rest: İstemiyorsan gideyim
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye geldiğinde yalnızca DEM Parti grubu ayağa kalkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 12:31:31. #1.11#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement