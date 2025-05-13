İran'dan İsrail'in Saldırılarına Sert Tepki

İran, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Cibaliye ve Han Yunus kentlerindeki mülteci kamplarına düzenlediği, aralarında bebeklerin de bulunduğu onlarca Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıları şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Filistinli mültecilere yönelik saldırılarını kınayan yazılı bir açıklama yaptı.

Bekayi, İsrail'in Cibaliye ve Han Yunus'taki Filistin mülteci kamplarına düzenlediği saldırıları sert bir dille kınadı.

İsrail'in, Filistinlilere yönelik eylemlerini "uluslararası hukukun temel ilke ve kurallarının açık bir ihlali" olarak nitelendiren Bekayi, her devletin ve Birleşmiş Milletlerin soykırımı önleme ve insancıl hukuk kurallarına uyulmasını sağlama konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekti.

Bekayi, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan davaların takibinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası topluma ve bölge ülkelerine "İsrail'in suç niteliğindeki saldırılarını derhal durdurmaları" çağrısında bulunan Bekayi, Gazze Şeridi'ne en kısa sürede gıda ve ilaç gönderilmesi gerektiğini ifade etti.