İran'dan Müzakere Vurgusu

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "iyi niyetli müzakerelerin anlaşmazlığı çözmeye yönelik samimi bir çabayı içermesi gerektiğini" vurgulayarak, ABD ile olası anlaşma sürecine ilişkin mesaj verdi. Bekayi, "Bunun herhangi bir aldatma ya da zorlama olmadan yürütülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın 2011 tarihli kararına atıfta bulunarak, "Müzakere kavramı en azından, anlaşmazlığı çözmek amacıyla gerçek bir diyalog kurma girişimini gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.