İran'dan Saldırıya Geçiş Açıklaması
İran'dan Saldırıya Geçiş Açıklaması

22.03.2026 13:48
İran, savunma doktrinini saldırıya dönüştürdüğünü ve yeni silah sistemleri kullanacağını duyurdu.

İran, bundan sonraki süreçte savunmadan saldırıya geçtiklerini ve ABD-İsrail'in saldırılarına karşı daha yeni ve gelişmiş silah sistemleri kullanacaklarını duyurdu.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Silahlı Kuvvetlerin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerine dair açıklamalarda bulundu.

Ülkeyi savunmada "Silahlı Kuvvetlerin doktrininin savunmadan saldırıya dönüştüğünü ve buna uygun olarak savaş taktiklerini değiştirdiklerini söyleyen Abdullahi, şunları kaydetti:

"Suçlu düşmanlar, savaş alanında İran'ın bazı yönlerini çoktan anladılar ve bu süreç devam edecek. Savaş alanında yeni sürprizler yaşatacağız. Daha yeni ve gelişmiş silahlarla düşmanın hesaplarını altüst edeceğiz."

İranlı komutan, ABD-İsrail'in, "İran'ın silah üretim tesislerini imha ettiklerine ve artık silah üretemediğine" dair iddialarına da dolaylı yoldan yanıt vererek, "Genç bilim insanlarının düşmanın hesaplarını tamamen altüst edecek gelişmiş teçhizat ve silahlar üretmeye devam ettiğini" söyledi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

