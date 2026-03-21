İran'dan Sert Misilleme Uyarısı
İran'dan Sert Misilleme Uyarısı

21.03.2026 15:33
İran, ABD-İsrail'in sivil gemilere saldırmasını sert misillemelerle yanıtlayacağını bildirdi.

İran, ABD- İsrail'in Basra Körfezi'nde sivil gemileri hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurarak, bu saldırıların devam etmesi halinde sert misilleme tedbirleri uygulanacağını bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in Basra Körfezi'nde sivil gemilere saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerikan ve Siyonist düşmanlar, ardı ardına aldıkları yenilgiler ve İran Silahlı Kuvvetlerinin güçlü saldırısına karşı koyamamaları nedeniyle Basra Körfezi'nde özel gemileri ve yolcu taşımacılığını hedef alıyor. Bu alçakça saldırının tekrarlanması halinde sert misilleme tedbirleri alınacağı konusunda uyarıyoruz."

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

