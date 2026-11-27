İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, ABD'nin uyguladığı deniz ablukasına ilişkin, "Düşman ablukasını kırma faaliyeti devam ediyor. Limanlarımız aktif." dedi.

İrani, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ve İsrail medyası tarafından yapılan propagandalara rağmen İranlı denizcilerin ve gemilerin yanında olduklarını ve refakat hizmetlerini sürdürdüklerini vurgulayan İrani, "Düşman ablukasını kırma faaliyeti devam ediyor. Limanlarımız aktif." ifadelerini kullandı.

İrani, ABD'nin çeşitli vasıtalarla ülke ekonomisini felç etmeye çalıştığını ancak bunu başaramadığını öne sürerek, yine ABD tarafından 4 Mart'ta batırılan İran Donanması'na ait "IRIS Dena" adlı gemide hayatını kaybeden askerlerin intikamını alacaklarını söyledi.

İranlı komutan, ABD Donanması'nın Arap Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda durdurulduğunu ve bu donanmanın Domuzlar Körfezi'ne kadar geri sürüleceğini iddia etti.