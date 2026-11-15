İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki ABD radarını 6 İHA ile hedef aldığını duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'deki El Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD'ye ait hava savunma sistemi radarının 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD ordusunun saldırısına karşılık misillemenin 2. aşaması olduğu belirtilen saldırıda, Bahreyn'deki Rifaa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait radarın, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı 6 İHA ile hedef alındığı ifade edildi.

İHA'ların hedeflerini tam isabetle vurduğu öne sürülen açıklamada, saldırının Bahreyn'in farklı bölgelerinde duyulduğu vurgulandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında halka en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulunmuştu. Bakanlığın açıklamasında tehlikenin niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmemişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dünkü açıklamasında, Sirik kentine saldırıya karşılık olarak, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurmuştu.