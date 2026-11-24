İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde, Umman'a ait Hasab Limanı'nın kuzeyinde, izin verilen güzergahın dışına çıktığı öne sürülen bir konteyner gemisinin hedef alındığını açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, bugün öğleden sonra bir konteyner gemisinin seyir ve konum belirleme sistemlerini kapatarak deniz trafiğine ilişkin talimatlara aykırı şekilde belirlenen güzergahın dışında seyrettiği belirtildi.

Geminin bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın güney kesiminde, Hasab Limanı'nın kuzeyinde vurulduğu aktarılan açıklamada, ticari gemilere deniz güvenliği kurallarına uymaları ve yalnızca izin verilen güzergahları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği güzergahların dışından "izinsiz" geçiş yapan gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.