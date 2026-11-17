İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nın güneyinde ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın, Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nın güneyinde MQ-1 tipi bir İHA'nın İran'ın yeni hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, gün içinde düşürülen MQ-1 tipi İHA ile birlikte 7 Nisan'dan bu yana toplamda 18 adet MQ-1 tipi İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.