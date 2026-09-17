İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir bölgesel konuları görüştü

İSTANBUL (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi dün resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'deyken Munir ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve İran ile Pakistan'ın önem verdiği konular ele alındı.

Erakçi, dün Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelmişti.