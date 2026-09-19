İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistanlı mevkidaşı Dar telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile Pakistanlı mevkidaşı Dar telefonda görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü. İkili, iki ülke ilişkileri ve bölgesel meseleleri ele aldı; görüşmenin ayrıntılarına dair bilgi verilmedi.
TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanlığı'na göre, Erakçi ile İshak Dar telefonda görüştü.
Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel meseleler ele alınırken görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.???????
Kaynak: AA
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