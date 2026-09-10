İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suudi ve Pakistanlı yetkililerle bölgesel gerilimi görüştü

BENDER ABBAS (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ile bölgesel meseleleri ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, Erakçi, Ferhan ve Münir ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, bölgede artan gerilime atıf yapılarak, yükselen tansiyonun düşürülmesi ve bölgede güvenliğin sağlanması için iş birliği ihtiyacı ile kalıcı barışın önemine vurgu yapıldı.