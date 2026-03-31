İran Füze Saldırısı: Tel Aviv'de Yaralanmalar

İran'dan yapılan yeni misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ile çevre kentlerde bazı noktalara füze parçaları isabet etti.

Saldırının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta kesimi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan atılan füzenin isabet kaydetmesi sonucu ülkenin orta kesimindeki Petah Tikva kentinde bazı araçların yandığını aktardı. Ayrıca kanal, Tel Aviv sahilinden yükselen dumanları gösteren bir de video paylaştı.

İsrail ordusu, İran'dan atılan füzenin çok başlıklı olduğunu belirterek, isabet alan bölgelere askeri arama, kurtarma ve enkaz kaldırma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise son misillemede şarapneller nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.