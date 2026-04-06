İran, Havalimanlarına Füze Saldırısı İddiası

İran, Urumiye Havalimanı ile birkaç noktanın ABD ve İsrail'in ateşlediği füzelerle hedef alındığını duyurdu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Batı Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Hamed Saffari, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Saffari, "Urumiye Havalimanı ve diğer bazı noktalar ABD ve Siyonist düşman tarafından atılan füzelerle hedef alındı." ifadesini kullandı.

Oluşan hasara ilişkin bilgi paylaşmayan Saffari, saldırı sonrası acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Diğer yandan, Huzistan Valiliğinden yapılan açıklamada da Hurremşehr kentinde bulunan iki gemi inşa şirketinin bir kez daha hava saldırısına uğrağı belirtildi.

Kenti kaplayan duman bulutunun bu saldırılar nedeniyle oluştuğu aktarılırken, saldırı sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Yezd Valiliği'nden yapılan açıklamada ise ABD ve İsrail'in Yezd'e de saldırdığı duyurulurken saldırılarda can kaybının yaşanmadığı belirtildi.