İran, Hürmüz Boğazı'nda Gemilere İzin Zorunluluğu Getirdi
İran, Hürmüz Boğazı'nda Gemilere İzin Zorunluluğu Getirdi

30.05.2026 19:14
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerin Devrim Muhafızları'ndan izin almasını zorunlu kıldı.

İran Silahlı Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'ndan izin alması gerektiğini aksi takdirde "güvenlik tehdidiyle" karşılaşacaklarını ve trafiğe müdahale etmeye çalışan yabancı askeri gemilerin de hedef alınacağını bildirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü" belirtildi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu düzenlemelerin ihlali, onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunulmaktadır."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
