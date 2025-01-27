İran, İHA'ları Yapay Zeka Füzeleriyle Donattı

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TAHRAN, 27 Ocak (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri, ülkenin insansız hava araçlarını yapay zeka teknolojisi kullanan yerli füzelerle donattıklarını duyurdu.

Tangsiri, pazar günü İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde, İran deniz kuvvetleri tarafından düzenlenen iki günlük geniş çaplı deniz tatbikatı hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkenin resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, Tangsiri, Devrim Muhafızları Donanması'nın iki yerli insansız hava aracı olan Muhacir-6 ve Ebabil-5'i, yapay zeka teknolojisine sahip yerli üretim "Kaim" ve "Elmas" füzeleriyle donattığını açıkladı.

Tangsiri, Devrim Muhafızları Donanması ve İran Savunma Bakanlığı'nın, 1000 kilometreden fazla operasyonel menzile ve farklı irtifalardaki hedefleri vurma kabiliyetine sahip yapay zeka destekli seyir füzeleri geliştirdiğini de söyledi.

Tangsiri, cuma günü Buşehr ve Huzistan eyaletleri açıklarında başlayan tatbikatın amacının, komşu ülkelere "barış ve dostluğu" göstermek ve İran ile bölge ülkelerinin güvenliğini sağlayıp her türlü tehdide karşı koyma kapasitesini göstermek olduğunu belirtti.