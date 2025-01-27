İran, İHA'ları Yapay Zeka Füzeleriyle Donattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran, İHA'ları Yapay Zeka Füzeleriyle Donattı

İran, insansız hava araçlarını yerli yapay zeka füzeleriyle güçlendirdiğini açıkladı.

27.01.2025 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TAHRAN, 27 Ocak (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tangsiri, ülkenin insansız hava araçlarını yapay zeka teknolojisi kullanan yerli füzelerle donattıklarını duyurdu.

Tangsiri, pazar günü İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde, İran deniz kuvvetleri tarafından düzenlenen iki günlük geniş çaplı deniz tatbikatı hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkenin resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, Tangsiri, Devrim Muhafızları Donanması'nın iki yerli insansız hava aracı olan Muhacir-6 ve Ebabil-5'i, yapay zeka teknolojisine sahip yerli üretim "Kaim" ve "Elmas" füzeleriyle donattığını açıkladı.

Tangsiri, Devrim Muhafızları Donanması ve İran Savunma Bakanlığı'nın, 1000 kilometreden fazla operasyonel menzile ve farklı irtifalardaki hedefleri vurma kabiliyetine sahip yapay zeka destekli seyir füzeleri geliştirdiğini de söyledi.

Tangsiri, cuma günü Buşehr ve Huzistan eyaletleri açıklarında başlayan tatbikatın amacının, komşu ülkelere "barış ve dostluğu" göstermek ve İran ile bölge ülkelerinin güvenliğini sağlayıp her türlü tehdide karşı koyma kapasitesini göstermek olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Devrim Muhafızları, Yapay Zeka, Teknoloji, Savunma, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, İHA'ları Yapay Zeka Füzeleriyle Donattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:21 Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden pankart: Şunu ger biraz Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
13:45 Otel faciasında skandal ifade Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
21:39 İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı İlginç Mourinho detayı: Bunu kariyerinde ikinci kez yaşadı
21:29 En-Nesyri, Avrupa’da zirveye oturdu En-Nesyri, Avrupa'da zirveye oturdu
21:20 Adana’da korkutan görüntü Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı Adana'da korkutan görüntü! Çok sayıda ekip sevk edildi, inceleme başlatıldı
21:11 Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Fenerbahçe, Göztepe’yi sahasında 3-2 yendi Fenerbahçe, Göztepe'yi sahasında 3-2 yendi
20:56 Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare’de katıldı Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 16:58:31. #1.11#
SON DAKİKA: İran, İHA'ları Yapay Zeka Füzeleriyle Donattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.