İran'ın güneyindeki Zahidan'da çatışmada Fatimiyyun Tugayı mensubu öldü

İran'ın güneyindeki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde, Fatimiyyun Tugayı mensubu bir milis silahlı bir grupla girdiği çatışmada öldü.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Zahidan'da Fatimiyyun Tugayı mensupları ile silahlı bir grup arasında çatışma yaşandı.

Çatışma sonucunda Muhammed Rıza Rahimi isimli Fatimiyyun Tugayı mensubu öldü. Olaydaki çatışmanın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Fatimiyyun Tugayı

Fatimiyyun Tugayı 2013 yılında İran Devrim Muhafızları dış operasyonlar birimi olan Kudüs Gücü bünyesinde kurulan ve büyük oranda İran'daki Hazara kökenli Şii Afgan göçmenlerden oluşan bir milis grubu.

Suriye savaşında aktif rol oynayan söz konusu örgütün, zaman zaman Irak ve Yemen'de de görev yaptığı kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer alıyor.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ise Fatimiyyun Tugayı milislerinin en azından bir kısmının İran'a döndüğü biliniyor.

Sosyal medyada yer alan bazı haberlere göre, Fatimiyyun Tugayı milisleri olası asayiş olaylarına karşı müdahale etmek için ülkenin güneyindeki bölgelere yerleştirildi.

Ancak bu durum özelllikle Sistan ve Beluçistan eyaletinde bir takım rahatsızlıkları da beraberinde getirdi.

Nitekim İran'da Sünni din adamı ve Zahidan kenti Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Sistan ve Beluçistan'daki bu milis güçlerin varlığına atıf yaparak, İran devletinin güvenliği "vekalet güçler" yerine "yerel güçlerle" sağlaması gerektiğini söylemişti.???????