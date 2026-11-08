İran'ın Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu, neden bilinmiyor - Son Dakika
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İran'ın Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu, neden bilinmiyor

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İran resmi haber ajansı IRNA, Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda dört patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Seslerin nedeni henüz bilinmiyor; haberde adanın bazı bölümlerinin vurulmuş olabileceği belirtilirken İran makamlarından açıklama gelmedi.

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası'nda dört patlama sesinin duyulduğu, patlama seslerinin nedeninin ise bilinmediği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Keşm Adası'nda dört patlama sesi duyuldu.

Haberde, patlama seslerinin nedeninin bilinmediği ancak adanın bazı bölümlerinin vurulmuş olabileceği belirtildi.

İran makamlarından patlama seslerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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