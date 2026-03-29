İran'ın Misillemesi: Bahreyn'de Sirenler Çaldı

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın misilleme yaptığı Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli yerlere geçme çağrısı yapıldı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığınca İran'dan düzenlenen saldırı sonrası yapılan açıklamada, saldırı sonrasında sirenlerin devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, halka sakin olmaları, en yakın güvenli noktaya geçmeleri çağrısında bulunuldu.
