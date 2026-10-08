İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletindeki 2 saldırıda 2 kişi öldü, biri asteğmen

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde düzenlenen 2 ayrı silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Sistan ve Beluçistan eyaletinin Nikşehr bölgesinde vardiya değişimine giden askerleri taşıyan bir minibüse silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırı sonucu Muhammed Rıza Okati adlı bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyaletin yönetim merkezi Zahidan'ın Nusretabad bölgesinde devriye görevindeki bir polis aracına silahlı saldırıda da Vahid İnayet adlı 1 asteğmenin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Saldırganlar hakkında bilgi verilmezken İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaleti son zamanlarda birçok kez silahlı saldırılara sahne olmuştu.