İran'ın Vance'e Tepkisi: Dehşet Verici Teslimiyet
İran'ın Vance'e Tepkisi: Dehşet Verici Teslimiyet

16.04.2026 10:50
Prof. Dr. Merendi, ABD Başkan Yardımcısı'nın Netanyahu'ya bilgi vermesini eleştirdi.

İran nükleer müzakere heyetiyle İslamabad'a giden Tahran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Muhammed Merendi, görüşmeler sırasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in sürekli İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bilgi verdiğini ifade ederek, "Bu gerçekten dehşet verici. İnsanlık tarihinde böyle bir teslimiyetin örneği daha önce görülmemiştir." dedi.

Merendi, bir gazetecinin YouTube programında yaptığı açıklamada, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın görüşmeler sırasında İran lideri Mücteba Hamaney ile görüştüğünü, Vance'in de Beyaz Saray'la ve farklı kişilerle telefon görüşmeleri yaptığını anlattı.

Vance'in görüştüklerinin "önce İsrail" diyen kişiler olduğunu ve bunlar arasında Netanyahu'nun da bulunduğunu söyleyen Merendi, ABD Başkan Yardımcısının Netanyahu'ya sürekli bilgi verdiğini aktardı ve şöyle devam etti:

"Bu gerçekten dehşet verici. İnsanlık tarihinde böyle bir teslimiyetin örneği daha önce görülmemiştir."

Konuşmasında İsrail'i ABD'yi kontrol eden "cüce sömürge" olarak nitelendiren Merendi, Netanyahu'yu da "cüce sömürgenin soykırımcı lideri" diye tanımladı.

ABD halkının Vance'in Netanyahu'ya bilgi vermesini hakaret olarak algılaması gerektiğini ifade eden Merendi, "Sonuç olarak Netanyahu ve diğerleri, aslında ABD'nin çıkarına olan bir anlaşmayı temelde engellemiş oldular. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın kapanması yakında küresel ekonomide bir yıkıma yol açacak." dedi.

Netanyahu, görüşmelerden bir gün sonra 12 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin üyelerinin her gün kendisini bilgilendirdiği gibi ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de İran-ABD görüşmelerinin detaylarını kendisine bizzat ilettiğini kaydetmişti.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı
Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
Erdoğan’a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyeceksiniz Erdoğan'a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyeceksiniz?
Kahramanmaraş’taki saldırı sonrası 3 bakan bölgeye çıkarma yaptı Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası 3 bakan bölgeye çıkarma yaptı

10:44
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
10:29
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
10:02
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı Her okulun önüne 2 polis
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
