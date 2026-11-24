İran'ın Zehek kentinde kışla yakınında el yapımı patlayıcı infilak etti, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletindeki Zehek kentinde askeri kışla yakınında el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada can kaybı yaşanmazken saldırının bir askeri personele suikast amacı taşıdığı ve bir aracın zarar gördüğü belirtildi.
TAHRAN (AA) – İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde bir askeri kışla yakınında patlama meydana geldiği bildirildi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Sistan ve Beluçistan eyaletinin kuzeyinde yer alan Zehek kentinde bir kışla yakınında patlama meydana geldi.
Haberde, el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi ile meydana gelen patlamada can kaybı yaşanmadığı ancak saldırının bir askeri personele suikast düzenlemek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Haberde ayrıca, saldırı sonucu bölgede bulunan bir aracın zarar gördüğü bilgisine yer verildi.
Kaynak: AA
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