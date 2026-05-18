İran İsfahan'da Hava Savunma Sistemleri Aktif Hale Getirildi

TAHRAN (AA) –İran'ın İsfahan eyaletinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'na göre, İsfahan eyaletinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Yetkililer, hava savunma sistemlerinin aktif hale getirilmesinin nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası'ndaki İran hava savunma sistemleri de mikro insansız hava araçlarının (İHA) varlığının tespit edilmesi üzerine aktif hale getirilmişti.
