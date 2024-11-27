İran, İsrail'e Üçüncü Saldırıyı Planlıyor - Son Dakika
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İran, İsrail'e Üçüncü Saldırıyı Planlıyor

İran, İsrail\'e Üçüncü Saldırıyı Planlıyor

İran Meclis Başkanı Kalibaf, 'Sadık Vaat Operasyonu'nun üçüncüsünü gerçekleştireceklerini duyurdu.

27.11.2024 19:00
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(ANKARA) – İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın "Sadık Vaat Operasyonu" olarak adlandırdığı İsrail'e yönelik saldırılarının üçüncüsünü mutlaka gerçekleştirme kararı aldıklarını ifade etti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclis Günü'ne özel düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Kalibaf, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin bir soru üzerine, "Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını destekliyoruz ve bu barışın Gazze'de de tesis edilmesini umuyoruz" dedi. İran'ın "Sadık Vaat Operasyonu" olarak adlandırdığı İsrail'e yönelik saldırılarının üçüncüsünü mutlaka gerçekleştirme kararı aldıklarını belirten Kalibaf, operasyonun yeri ve zamanına ilişkin detay paylaşmadı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, BM Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Lizbon'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Tahran'ın geçen ay İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarına tepki verme hakkını saklı tuttuğunu ancak Lübnan'daki ateşkes anlaşması gibi bölgedeki diğer gelişmeleri dikkate aldığını kaydetti. Erakçi, Tahran'ın İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları durduran ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. İran'ın 1 Ekim'de İsrail'i yaklaşık 180 balistik füze ile hedef almasına karşılık misilleme saldırısında bulunacağını bildiren İsrail, 26 Ekim'de İran'ın askeri tesislerine yönelik hava saldırıları düzenlemişti. Hava saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. İsrail, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırının ardından, "İran'daki rejim hata yapar ve yeni bir gerilim dalgası başlatırsa, karşılık vermek zorunda kalacağız. Mesajımız açık: İsrail Devleti'ni tehdit eden ve bölgeyi daha büyük bir gerilime sürüklemeye çalışan herkes bedelini ağır ödeyecektir" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: ANKA

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