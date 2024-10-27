İran, İsrail'e Yanıt Vermekle Tehdit Ediyor

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in ülkesine saldırısına karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını belirterek, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak nitelendirdiği İsrail'e karşı dünyanın birleşmesi gerektiğini ifade etti.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "İran'ın askeri merkezlerine yönelik canice saldırıyı uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali olarak şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Erakçi, "İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'da akıttığı kandan ayrı tutulamayacak bu saldırıya gereken şekilde karşılık verme hakkımızı tamamen saklı tutuyoruz. Dünya, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bu ortak tehdide karşı birleşmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in İran'a saldırısı

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 4 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.