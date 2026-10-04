İran İstihbarat Bakanlığı, Kerman'da dört şebekeye mensup 31 kişiyi gözaltına aldı

ANKARA (AA) – İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Kerman eyaletinde "ABD ve İsrail ile bağlantılı" olduğunu öne sürdüğü "sabotaj şebekelerine" mensup 31 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kerman'daki istihbarat ekipleri, halktan gelen ihbarlar ve istihbarat takibi sonucunda söz konusu ağları tespit etti.

Düzenlenen operasyonda "Sircan bölgesinde huzursuzluk çıkarmak ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmekle bağlantıları bulunduğu, ayrıca ABD ile İsrail tarafından desteklendiği" öne sürülen dört organize şebekeye mensup 31 kişi gözaltına alındı.

İran İstihbarat Bakanlığı, söz konusu grupların ocak ayında yaşanan olaylar sırasında geniş çaplı şiddet ve yıkım eylemlerine katıldığını da öne sürdü.

Bakanlık, grupların bir valilik binasını ateşe verdiğini, kamu ve özel mülkiyete ait alanlar ile kent güvenlik kameralarını tahrip ettiğini ve silah ele geçirmek amacıyla bir polis merkezine saldırdığını iddia etti.