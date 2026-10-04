İran İstihbarat Bakanlığı, Kerman'da dört şebekeye mensup 31 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran İstihbarat Bakanlığı, Kerman'da dört şebekeye mensup 31 kişiyi gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran İstihbarat Bakanlığı, Kerman'da ABD ve İsrail bağlantılı olduğu öne sürdüğü sabotaj şebekelerine mensup 31 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakanlık, dört grubun ocak olaylarına katıldığını, valilik binasını ateşe verdiğini ve polis merkezine saldırdığını iddia etti.

ANKARA (AA) – İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Kerman eyaletinde "ABD ve İsrail ile bağlantılı" olduğunu öne sürdüğü "sabotaj şebekelerine" mensup 31 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İran devlet televizyonunun İstihbarat Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kerman'daki istihbarat ekipleri, halktan gelen ihbarlar ve istihbarat takibi sonucunda söz konusu ağları tespit etti.

Düzenlenen operasyonda "Sircan bölgesinde huzursuzluk çıkarmak ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmekle bağlantıları bulunduğu, ayrıca ABD ile İsrail tarafından desteklendiği" öne sürülen dört organize şebekeye mensup 31 kişi gözaltına alındı.

İran İstihbarat Bakanlığı, söz konusu grupların ocak ayında yaşanan olaylar sırasında geniş çaplı şiddet ve yıkım eylemlerine katıldığını da öne sürdü.

Bakanlık, grupların bir valilik binasını ateşe verdiğini, kamu ve özel mülkiyete ait alanlar ile kent güvenlik kameralarını tahrip ettiğini ve silah ele geçirmek amacıyla bir polis merkezine saldırdığını iddia etti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaGüvenlikİsrailGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü
Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
13:56
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı “No Make Up“ notunu düştü
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! "No Make Up" notunu düştü
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
11:22
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Öğrenciler için geliştirilen çanta büyük tartışma yarattı: Sanki savaşa gönderiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 14:04:23. #7.12#
SON DAKİKA: İran İstihbarat Bakanlığı, Kerman'da dört şebekeye mensup 31 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei