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İran, İsveç vatandaşı AB çalışanını "yeryüzünde bozgunculuk" suçlamasıyla yargılıyor. - Son Dakika
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İran, İsveç vatandaşı AB çalışanını "yeryüzünde bozgunculuk" suçlamasıyla yargılıyor.

İran, AB Dış İlişkiler Servisi çalışanı olan İsveç vatandaşı Johan Floderus'u 'yeryüzünde bozgunculuk' suçlamasıyla yargılıyor. Floderus'un yargılandığı davanın duruşması Tahran Devrim Mahkemesi'nde görüldü. İran'da bu suçlamayla yapılan yargılamaların çoğunluğunda idam cezası veriliyor.

İran, İsveç vatandaşı AB çalışanını "yeryüzünde bozgunculuk" suçlamasıyla yargılıyor.
21.12.2023 - 04:07,
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İran, İsveç vatandaşı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi çalışanı Johan Floderus'u, çoğunlukla idamla sonuçlanan "yeryüzünde bozgunculuk" suçlamasıyla yargılıyor.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, İran'da tutuklu bulunan İsveç vatandaşı Floderus'un yargılandığı davanın duruşması Tahran Devrim Mahkemesinin 26. Şubesinde görüldü.

Tahran'daki duruşmaya, İsveç'in Tahran Maslahatgüzarının yanı sıra sanık avukatları ile resmi tercümanlar katıldı.

Mahkeme hakimi, Tahran Genel ve Devrim Savcılığının iddianamesine değinerek, Floderus'un teknik ve fiziki takip verilerinin, İsrail başta olmak üzere diğer ülkelere yaptığı seyahatlerin ve çeşitli yazışmalarının değerlendirildiğini kaydetti.

Söz konusu iddianamenin kapsamına işaret eden mahkeme hakimi, İsveç vatandaşı Floderus'a yöneltilen suçlamayı "ülkenin güvenliği ve toprak bütünlüğüne karşı eylemde bulunmak ve İsrail ile istihbari işbirliği yapmak suretiyle yeryüzünde bozgunculuk" şeklinde açıkladı.

Mahkeme hakimi, şimdiye kadar davanın üç duruşmasının görüldüğünü belirtti.

İran'da "yeryüzünde bozgunculuk" suçlamasıyla yapılan yargılamaların büyük çoğunluğunda sanığa idam cezası veriliyor.

Floderus'un söz konusu suçlamayla yargılanmasının, İsveç temyiz mahkemesinin İranlı eski savcı vekili Hamid Nuri hakkında "uluslararası hukuku ihlal" ve "kasten cinayet" suçlarından verilen müebbet hapis cezasını onamasından sonraya denk gelmesi dikkati çekti.

AB Dış İlişkiler Servisi'nde çalışan İsveçli 33 yaşındaki Johan Floderus'un, Nisan 2022'de turist olarak geldiği İran'da tutuklandığı bildirilmişti.

İran, Temmuz 2022'de Floderus'un ismini vermeden bir İsveç vatandaşının casusluktan tutuklandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İran, İsveç vatandaşı AB çalışanını 'yeryüzünde bozgunculuk' suçlamasıyla yargılıyor. - Son Dakika


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