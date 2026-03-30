İran Kızılayı: 105 Bin Sivil Birim Hasar Gördü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Kızılayı: 105 Bin Sivil Birim Hasar Gördü

30.03.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail'in saldırılarında 105 bin 325 sivil birim hasar gördü, İran bunun bilançosunu açıkladı.

İran Kızılayı, ABD- İsrail'in saldırılarında 105 bin 325 sivil birimin hasar gördüğünü duyurdu.

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in ülkeye yönelik saldırılarının bilançosunu açıkladı.

Buna göre, 83 bin 351 konut, 21 bin 59 ticari birim, 600 eğitim merkezi ve Kızılay'a bağlı 18 merkez olmak üzere toplamda 105 bin 325 sivil birim zarar gördü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 19:16:02. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.