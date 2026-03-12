İran, Kuveyt'teki ABD Üssüne Saldırdı - Son Dakika
İran, Kuveyt'teki ABD Üssüne Saldırdı

12.03.2026 11:43
İran'ın Kuveyt'teki ABD üssüne düzenlediği saldırılarda 6 ABD askeri öldü, birçok asker yaralandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilimin ilk günlerinde İran'ın Kuveyt'teki ABD üssüne düzenlediği saldırılarda, ABD askerlerinden ciddi yaralananlar olduğu öne sürüldü.

CBS News'ün haberine göre, ismini vermek istemeyen çok sayıda kaynak, çatışmaların ilk günlerinde İran'ın, Kuveyt'te ABD askeri üslerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynaklar, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) çatışmaların ilk günlerinde 6 ABD askerinin öldüğünü, birçok askerin de yaralandığını açıkladığını hatırlattı.

Sahadaki yaralıların durumunun son derece ciddi olduğunu iddia eden kaynaklar, bunlar arasında beyin travması, şarapnel yaraları ve yanıklar bulunan düzinelerce asker olduğunu, en az bir askerin de ampütasyona ihtiyaç duyabileceğini öne sürdü.

Kuveyt'teki saldırılardan kaynaklanan travmatik beyin hasarı, hafıza kaybı ve beyin sarsıntısı gibi yaralanmalar nedeniyle 10 Mart Salı gecesi itibarıyla Almanya'daki Landstuhl Bölge Tıp Merkezi'nde tedavi gören asker sayısının yaklaşık 20 olduğunu aktaran kaynaklar, yardım için Landstuhl'a 100'den fazla sağlık personeli gönderildiğini belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

