İran liderinin temsilcisi Hacısadıki, güneydeki yer altı füze ve İHA tesisini gezdi - Son Dakika
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İran liderinin temsilcisi Hacısadıki, güneydeki yer altı füze ve İHA tesisini gezdi

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İran liderinin Devrim Muhafızlarındaki temsilcisi Hacısadıki, güneydeki yer altı füze ve İHA tesisini ziyaret etti. Tesnim'in görüntülerinde tünellere konuşlandırılmış onlarca füze yüklü kamyon yer aldı; tesisin teknolojik geliştirme ve üretim merkezi olduğu belirtildi.

İran liderinin Devrim Muhafızları Ordusundaki temsilcisi Hüccetülislam Abdullah Hacısadıki, ülkenin güneyindeki yer altı füze ve İHA tesisini ziyaret etti.

Devrim Muhafızlarına yakın Tesnim Haber Ajansı, Hacısadıki'nin tesislerdeki ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, tünellere konuşlandırılmış onlarca füze yüklü kamyonun yanı sıra tatbikat ve savaş dönemindeki füze ateşleme sahnelerine yer verildi.

Söz konusu tesisin sadece füze ve İHA depolama alanı olmadığı, teknolojik geliştirme ve üretim merkezi de olduğu aktarıldı.

Haberde, bu tesisin yeni bir merkez mi yoksa eski merkezlerden biri mi olduğu konusunda ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
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