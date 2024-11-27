İran, Lübnan'daki Ateşkesi Destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran, Lübnan'daki Ateşkesi Destekledi

İran, İsrail'in Lübnan'a saldırganlığının sona ermesini memnuniyetle karşıladı ve destek sundu.

27.11.2024 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Lübnan'da ateşkes sağlanarak İsrail'in bu ülkeye saldırganlığının durdurulmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığının sona ermesini memnuniyetle karşıladığını ve Lübnan hükümetini, halkını ve direniş güçlerini tam olarak desteklediğini belirtti.

Bekayi, uluslararası topluma bölgede barış ve istikrarı korumak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için Tel Aviv yönetimine etkili baskılar uygulama çağrısında bulundu.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Tel Aviv, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Lübnan'daki Ateşkesi Destekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
07:30 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının detayları belli oldu
07:06 Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uzun bir bölüm ayırdı Merkel anılarını yazdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uzun bir bölüm ayırdı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
14:06 Meteoroloji kar yağışı beklediği 7 kenti uyardı Meteoroloji kar yağışı beklediği 7 kenti uyardı
13:54 Yaralı geyik, kendisini avlamaya çalışan avcıyı hastanelik etti Yaralı geyik, kendisini avlamaya çalışan avcıyı hastanelik etti
13:45 Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti
13:35 Yeni Miss Universe kraliçesi yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti Yeni Miss Universe kraliçesi yaptığı ırkçı yorumlar nedeniyle tepki çekti
13:31 Sibel Can’ın ’’beğenilmeyen’’ elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı Sibel Can'ın ''beğenilmeyen'' elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı
13:30 Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi
13:25 Bahçeli’nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan’la görüşmek için yazılı başvuru yaptı Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı
13:14 Dünyanın güncel en iyi 100 futbolcusu belli oldu: Süper Lig’den sadece 1 isim var Dünyanın güncel en iyi 100 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'den sadece 1 isim var
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 09:20:26. #1.11#
SON DAKİKA: İran, Lübnan'daki Ateşkesi Destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.