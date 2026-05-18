İran Milli Takımı Türkiye'de Kamp Yapıyor

(ANKARA) - İran milli futbol takımı, 2026 Dünya Kupası için ABD'ye gitmeden önce hazırlık kampı için Türkiye'ye geldi. İran takımı, son hazırlık maçını oynamak amacıyla 22 futbolcu ve teknik heyetle birlikte bu sabah Antalya'ya gitti.

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Amir Ghalenoei, takımın Türkiye kampı öncesi hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Minab 168 adıyla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström dün yaptığı açıklamada, İran Futbol Federasyonu temsilcileri ile FIFA arasında gerçekleştirilen görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini belirterek, organizasyonun İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılımını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

İran, üst üste dördüncü kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Milli takımın gelecek ay ABD'de Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır ile karşılaşması planlanırken, kamp programı ise ABD'nin Arizona eyaletindeki Tucson kentinde yapılacak.