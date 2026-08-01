İran, Olası Kötü Senaryolara Hazır - Son Dakika
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İran, Olası Kötü Senaryolara Hazır

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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, hükümetin iki yıl içinde olası sorunlara karşı plan yaptığını açıkladı.

TAHRAN (AA) – İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ülkesinin iki yıl içinde karşılaşabileceği "en kötü senaryolara" dahi hazırlandığını söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Arif, ülkesinin çeşitli senaryolara karşı hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Şu anda halk ve piyasanın uyumu sayesinde hiçbir ürünün temininde sorun yaşanmadığını kaydeden Arif, "Hükümet, iki yıl içinde olası tüm kötü senaryolara karşı gerekli planlamaları yaptı. Halkın huzurunun korunması öncelikli hedef olmayı sürdürecek." dedi.???????

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Olası Kötü Senaryolara Hazır - Son Dakika

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