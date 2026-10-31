İran Ordu Sözcüsü, ABD'nin olası saldırısında savaşın genişleyeceği uyarısı yaptı

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, ABD'nin İran'a yönelik olası yeni bir saldırı düzenlemesi halinde "Savaşın ateşi daha geniş bir coğrafyayı saracak." dedi.

Ekreminiya, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda ABD'yi tehdit etti.

ABD'nin "diplomasiye ihanetinin karanlık geçmişi" dikkate alındığında, İran ordusunun "düşmanın" eylemlerine güvenmeden savaş hazırlıklarını sürdürdüğünü söyleyen Ekreminiya, ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini dikkatle takip ettiklerini vurguladı.

Ekreminiya, "ABD Başkanı bir kez daha Siyonistlerin tehdit ve kandırmasıyla bölgede yeni bir maceraya kalkışırsa, savaşın ateşi daha geniş bir coğrafyayı saracak." ifadelerini kullandı.