İran Ordusu, Hürmüz'de petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu - Son Dakika
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İran Ordusu, Hürmüz'de petrol tankerinin mayına çarparak alev aldığını duyurdu

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İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "izinsiz" geçiş güzergahındaki petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Açıklamada, tankerin seyir sistemlerini kapattığı öne sürüldü.

İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "izinsiz" geçiş güzergahından ilerlemeye çalışan petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, olayın kısa süre önce meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, tankerin Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki "izinsiz" geçiş güzergahını kullanmaya çalıştığı ve seyir sistemlerini kapattığı öne sürüldü.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlamasının ardından 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıDenizcilikGüvenlikEkonomiGüncelDünyaİranSon Dakika

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