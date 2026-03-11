İran Ordusu Taktiklerini Uyarladı

İran ordusunun, ABD ve İsrail saldırılarına rağmen taktiklerini uyarladığı ve ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğu öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkesinin savaşı kazandığında ısrar etmesine rağmen ABD ve İsrail'in saldırıları ilerledikçe İran ordusunun taktiklerini uyguladığı belirtildi.

ABD askeri yetkilileri ve askeri uzmanlara göre, çatışmanın başlamasından bu yana geçen 11 günde İran'ın bölgedeki önemli ABD hava savunma ve radar sistemlerini hedef aldığı ileri sürüldü.

Haberde üç ABD'li yetkilinin, İran'ın atış gücünde ABD ve İsrail'e uyum sağlayamadığını kabul etmiş gibi göründüğü ancak sadece yaylım ateşine karşı ayakta kalmanın bile Tahran hükümetinin zafer ilan edebileceği anlamına geldiği ifadeleri kullanıldı.

İki askeri yetkilinin görüşlerinin aktarıldığı haberde, "Pentagon'un İran'ın tüm fırlatma alanlarına ilişkin netliğe sahip olmamasından endişe edildiği ve İran'ın ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğu" değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Johns Hopkins Üniversitesinden İran uzmanı Vali Nasr'ın, "İran'ın ABD envanterini tükettikten sonra bile ABD birliklerini, varlıklarını ve müttefiklerini hedef alabilecek bazı füze fırlatma kapasitesine sahip olabileceği" değerlendirmesine dikkat çekildi.

Nasr, "İran'ın 12 günlük savaşta ne kadar hızlı ders çıkarıp uygulamaya koyduğu şaşırtıcı. Bizim eksikliğimizin, önleyici tedbirler ve THAAD ile Patriot füzeleri gibi savunma kabiliyetleri olduğunu öğrendiler." görüşlerini aktardı.