İran Ordusu Taktiklerini Uyarladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Ordusu Taktiklerini Uyarladı

11.03.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ve İsrail saldırılarına rağmen taktik değiştirerek önemli hedefleri hedef alıyor.

İran ordusunun, ABD ve İsrail saldırılarına rağmen taktiklerini uyarladığı ve ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğu öne sürüldü.

The New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ülkesinin savaşı kazandığında ısrar etmesine rağmen ABD ve İsrail'in saldırıları ilerledikçe İran ordusunun taktiklerini uyguladığı belirtildi.

ABD askeri yetkilileri ve askeri uzmanlara göre, çatışmanın başlamasından bu yana geçen 11 günde İran'ın bölgedeki önemli ABD hava savunma ve radar sistemlerini hedef aldığı ileri sürüldü.

Haberde üç ABD'li yetkilinin, İran'ın atış gücünde ABD ve İsrail'e uyum sağlayamadığını kabul etmiş gibi göründüğü ancak sadece yaylım ateşine karşı ayakta kalmanın bile Tahran hükümetinin zafer ilan edebileceği anlamına geldiği ifadeleri kullanıldı.

İki askeri yetkilinin görüşlerinin aktarıldığı haberde, "Pentagon'un İran'ın tüm fırlatma alanlarına ilişkin netliğe sahip olmamasından endişe edildiği ve İran'ın ABD radarları gibi önemli hedeflere saldırmak için birçok füzeyi yedekte tuttuğu" değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, Johns Hopkins Üniversitesinden İran uzmanı Vali Nasr'ın, "İran'ın ABD envanterini tükettikten sonra bile ABD birliklerini, varlıklarını ve müttefiklerini hedef alabilecek bazı füze fırlatma kapasitesine sahip olabileceği" değerlendirmesine dikkat çekildi.

Nasr, "İran'ın 12 günlük savaşta ne kadar hızlı ders çıkarıp uygulamaya koyduğu şaşırtıcı. Bizim eksikliğimizin, önleyici tedbirler ve THAAD ile Patriot füzeleri gibi savunma kabiliyetleri olduğunu öğrendiler." görüşlerini aktardı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Ordusu Taktiklerini Uyarladı - Son Dakika

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:15:20. #7.13#
SON DAKİKA: İran Ordusu Taktiklerini Uyarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.