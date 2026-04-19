İran: Savaşın Genişletilmesini İstemiyoruz - Son Dakika
İran: Savaşın Genişletilmesini İstemiyoruz

19.04.2026 15:36
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, çatışmaların sürmesinin yararına olmadığını vurgulayarak diyalog çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaşın genişletilmesini istemediklerini ve çatışmaların sürmesinin hiçbir tarafın yararına olmadığını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığına yaptığı ziyaret ve inceleme sırasında açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "İran İslam Cumhuriyeti, savaşın genişletilmesini istememektedir. Çatışmaların sürmesi hiçbir tarafın yararına değil. Sorunların çözümü gerilimi artırmakta değil, akılcılık, diyalog ve daha fazla yıkımdan kaçınmaktadır." dedi.

Bölge ülkeleriyle yakınlaşmanın gerekliliğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Bazı güçler, bölge ülkelerini anlaşmazlık ve çatışmalara sürükleyerek kaynaklarını sömürmeye çalışıyor. Bölge ülkeleri bu yaklaşımlara birlik ve dayanışmayla karşı koymalı ve işbirliği ve uyum yolunu güçlendirmelidir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, bugün, Spor ve Gençlik Bakanlığında gerçekleştirdiği ziyarette, savaş peşinde olmadıklarını, ülkesinin haklarını talep ettiklerini ve savaşı onurlu bir şekilde sona erdirmeye çalıştıklarını söylemişti.

İran'da geçtiğimiz günlerde ABD ile ateşkes görüşmeleri yapılması ülkedeki aşırı muhafazakar kesimin tepkilerine yol açmıştı. Söz konusu kesim, ABD'yle müzakere heyetinin başında devrim muhafızları ve muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın olmasına rağmen, Tahran yönetimini görüşmeleri şeffaf bir şekilde yürütmemekle suçluyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Savaşın Genişletilmesini İstemiyoruz - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İran: Savaşın Genişletilmesini İstemiyoruz - Son Dakika
