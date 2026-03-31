İran\'dan, Suudi Arabistan\'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı

31.03.2026 21:38
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, "Bugün Suudi Arabistan’da ABD’li pilotlar ile uçuş ekiplerinin bulunduğu bölgeye saldırı düzenledik. İHA ile füzelerle gerçekleştirdiğimiz saldırılarda 200 kişilik bir ekibi vurduk" dedi. Musevi ayrıca, "Şimdi Trump’ın kayıp ve zararlar listesine, AWACS uçakları, tankerler ve yakıt depolarının dışında uçuş personeline ait kayıplar da eklenmiş oldu" ifadelerini de kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, sosyal medya hesabından İran’ın ABD’ye yönelik misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

“SUUDİ ARABİSTAN’DA 200 KİŞİLİK BİR EKİBİ VURDUK”

"Bugün Suudi Arabistan’da ABD’li pilotlar ile uçuş ekiplerinin bulunduğu bölgeye saldırı düzenledik." diyen Musevi, "İHA ile füzelerle gerçekleştirdiğimiz saldırılarda 200 kişilik bir ekibi vurduk." ifadesini kullandı.

Musevi ayrıca, "Şimdi Trump’ın kayıp ve zararlar listesine, AWACS uçakları, tankerler ve yakıt depolarının dışında uçuş personeline ait kayıplar da eklenmiş oldu." diye konuştu.

 ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İran’dan Suudi Arabistan’a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi İran'dan Suudi Arabistan'a çağrı: ABD güçlerini çıkarma zamanı çoktan geldi
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Yapay zeka ’’Suçlu’’ dedi, hayatı karardı Yapay zeka ''Suçlu'' dedi, hayatı karardı
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek

21:43
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele
21:41
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
Kadına tasma takıp gezdirdi, sonrası daha skandal
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
20:08
Batman’da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
Batman'da aile katliamı: Anne ve ağabeyini öldürdü
20:06
Sevcan Orhan’dan “Boşanma“ itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
Sevcan Orhan'dan "Boşanma" itirafı: Hayatımda verdiğim en doğru karardı
19:56
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan kurye hayatını kaybetti
