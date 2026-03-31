İran\'dan, Suudi Arabistan\'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, sosyal medya hesabından İran’ın ABD’ye yönelik misilleme saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

“SUUDİ ARABİSTAN’DA 200 KİŞİLİK BİR EKİBİ VURDUK”

"Bugün Suudi Arabistan’da ABD’li pilotlar ile uçuş ekiplerinin bulunduğu bölgeye saldırı düzenledik." diyen Musevi, "İHA ile füzelerle gerçekleştirdiğimiz saldırılarda 200 kişilik bir ekibi vurduk." ifadesini kullandı.

Musevi ayrıca, "Şimdi Trump’ın kayıp ve zararlar listesine, AWACS uçakları, tankerler ve yakıt depolarının dışında uçuş personeline ait kayıplar da eklenmiş oldu." diye konuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.