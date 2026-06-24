İran, UAEA Denetim İddiasını Yalanladı - Son Dakika
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İran, UAEA Denetim İddiasını Yalanladı

24.06.2026 15:04
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, UAEA'nın denetim açıklamalarını reddetti ve görüşme yapılmadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin ABD ve İsrail tarafından vurulan nükleer tesislerin, Ajans müfettişlerince denetleneceği açıklamasını yalanladı.

Garibabadi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

İsviçre'de, Grossi'nin talebine rağmen, kendisiyle hiçbir görüşme yapılmadığını hatırlatan Garibabadi, saldırıya uğrayan tesislere ve nükleer materyallere erişim konusunda da herhangi bir plan bulunmadığını ifade etti.

Garibabadi, "Bu konu ancak nihai anlaşma çerçevesinde ve karşı tarafın tüm yaptırımları fiilen sona erdirmesi gibi somut adımlarının ardından ele alınacak ve karara bağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

UAEA Başkanı Grossi, Japonya'daki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde düzenlenen basın toplantısında, ABD ve İsrail tarafından vurulan İran'daki nükleer tesislerin, Ajans müfettişlerince denetleneceğini söylemiş, iki taraftan farklı açıklamalar yapılmasını ise "söz savaşı" olarak nitelendirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, dünkü basın toplantısında, söz konusu tesislerin denetleneceği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Denetim konusunda ABD ve İran'dan farklı açıklamalar yapılmıştı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin, arabulucular Pakistan ve Katar'ın da yer aldığı görüşmelerin yapıldığı İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında konuya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

İran tarafının UAEA müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını belirten Vance, bu durumu "Amerikalıları en çok heyecanlandıran ve büyük bir dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Buşehr Nükleer Santrali gibi daha önce denetimlerin sürdüğü tesislerde UAEA denetimlerinin devam edeceğini ancak ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle UAEA'nın erişiminin kesildiği diğer tesislerdeki denetimlerin ise müzakerelerin seyrine ve sonuçlarına bağlı olacağını söylemişti.???????

ABD Başkanı Donald Trump da UAEA denetçilerinin, zenginleştirilmiş uranyumla ilgili süreçleri denetlemek üzere İran'a gideceğini ancak bu konunun şu an acil olmadığını ifade etmişti.

Trump, UAEA denetçilerinin İran'a gidişine ilişkin bir netlik olmadığını ve bunun ABD-İran anlaşmasının bir parçası olup olmadığını soran bir muhabire, "Hayır, bu yazılanlar doğru değil, yüzde 100 denetim olacak." demişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, UAEA Denetim İddiasını Yalanladı - Son Dakika

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