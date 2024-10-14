İran ve Fransa'dan Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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İran ve Fransa'dan Ateşkes Çağrısı

Pezeşkiyan ve Macron, Lübnan'daki çatışmaların durdurulması için telefonla görüştü.

14.10.2024 12:11
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TAHRAN, 14 Ekim (Xinhua) -- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron, Lübnan Hizbullah'ı ve İsrail arasındaki çatışmanın durdurulup ateşkes sağlanması konusunu ele aldı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, iki taraf Pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesinde Batı Asya'daki son gelişmeler, özellikle de Lübnan'da tırmanan gerilim hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Pezeşkiyan, İran'ın her zaman Batı Asya'nın savaş ve gerilimden uzak, güvenli bir bölge olmasını istediğini ve çatışmaların durmasını memnuniyetle karşılayacağını vurguladı.

İran'ın bölgede sükunet, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik her türlü öneriyi memnuniyetle karşılayıp destekleyeceğini söyleyen Pezeşkiyan, Macron'dan diğer Avrupa ülkelerinin liderleriyle birlikte İsrail'i Gazze Şeridi ve Lübnan'daki "soykırım ve savaş suçlarını" sonlandırmaya zorlamak üzere yürütülen çabaları devam ettirmelerini istedi.

Pezeşkiyan, Fransız hükümetinin İsrail'in Lübnan'daki eylemlerini kınayıp İsrail'e silah sevkıyatının durdurulması çağrısında bulunmasından da takdirle bahsetti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Macron ise İran Cumhurbaşkanı'dan Gazze ve Lübnan'da "genel anlamda gerilimin azaltılmasını" desteklemesini istedi. Macron, İran'a bölgedeki istikrar bozucu aktörler üzerindeki etkisini kullanma çağrısında bulundu.

Telefon görüşmesi, İsrail ile Hizbullah arasında Eylül sonundan bu yana gerginliğin hızla yükseldiği bir ortamda gerçekleştirildi.

Hizbullah'ın Pazar günü, İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse düzenlediği drone saldırısında en az 4 asker öldü, onlarcasının da yaralandı. Bu arada İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik hava saldırıları ve askeri birliklerinin sınır ötesindeki militanlarla çatışması devam etti. Lübnan Sağlık Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 2.306'ya, yaralananların sayısının ise 10.698'e ulaştığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran ve Fransa'dan Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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