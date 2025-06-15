İran ve İsrail Saldırıları Devam Ediyor

(ANKARA) - İran ve İsrail, karşılıklı saldırılarını gece boyunca sürdürdü. İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) İsrail saldırılarında şu ana kadar İran'da 215 kişinin öldüğünü, 648 kişinin yaralandığını bildirdi. İran'ın misillemeleri sonucunda ise İsrail'de en az 10 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı. Haber alınamayan 35 kişinin enkaz altında arandığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, " Tahran'ı, herhangi bir ABD hedefini vurmaması konusunda" uyardı.

İran; İsrail'in, 13 Haziran Cuma başlattığı saldırının ilk gününde 78, ikinci gününde ise çok sayıda kişinin öldüğünü, ölenlerden 29'unun çocuk olduğunu açıkladı. İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) de İsrail hava saldırıları sonucunda İran'da 215 kişinin öldüğünü, 648 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran, Tahran'daki Şahran petrol deposunun İsrail saldırısında hedef alındığını ancak durumun kontrol altında olduğunu kaydetti. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, "İsrail'in başkent Tahran yakınlarındaki bir petrol rafinerisine düzenlediği saldırının ardından yangın çıktığını ve İsrail saldırılarının İran'ın savunma bakanlığı binasını da hedef alarak küçük çaplı hasara yol açtığını" aktardı.

İran'ın gaz sahası Güney Pars'taki üretim kısmen askıya alındı

Ajans ayrıca, "İsrail'in, dün İran'ın enerji altyapısına saldırısının yangına neden olmasının ardından İran'ın, dünyanın en büyük gaz sahası olan Güney Pars'taki üretimini kısmen askıya aldığını" bildirdi.

İsrail'in saldırılarının başlamasıyla, İran'ın petrol ve doğal gazına herhangi bir zarar gelmemesine rağmen petrol fiyatları cuma günü yüzde 9 artmıştı.

İranlı general İsmail Kosari, dün yaptığı açıklamada, Tahran'ın tankerlerin Körfez'e erişimini kontrol eden Hürmüz Boğazı'nı kapatıp kapatmamayı gözden geçirdiğini söyledi.

Bölgesel çatışmalardan endişe ediliyor

Batı medyasında yer alan haberlere göre İsrail'in, "operasyonun haftalar sürebileceğini" söylemesi ve Netanyahu'nun, "İran halkını, İran yönetimine karşı ayaklanmaya çağırmasıyla" birlikte, bölgesel çatışma genişlemesinden korkuluyor.

Öte yandan Tahran, İsrail'in müttefiklerini, İran füzelerinin düşürülmesine yardımcı olmaları halinde bölgedeki askeri üslerinin de ateş altına alınacağı konusunda uyardı.

İran'ın saldırıları sonucunda, İsrail'de şimdiye kadar 10 kişi öldü

İran'ın son saldırı dalgası, dün yerel saatle 23.00'ten kısa bir süre sonra, Kudüs ve Hayfa'da hava saldırı sirenlerinin çalmasıyla başladı. Buna göre yaklaşık bir milyon kişi sığınaklara gönderildi. İsrail ordusu, saat 02.30 civarında yeni bir füze saldırısı uyarısında bulundu ve halkı, yeniden sığınaklara gitmeye çağırdı.

Tel Aviv ve Kudüs'te patlamalar yaşandığı bildirilirken, buna karşılık füze önleyici roket fırlatıldığı kaydedildi.

İran'ın dünkü saldırılarından sonra İsrail'de en az 7 kişinin öldüğü, 140'tan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail medyası, Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam kentine düzenlenen saldırının ardından en az 35 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

İran'ın, 13 Haziran Cuma misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana İsrail'de, şu ana kadar en az 10 kişi öldü, 300'den fazla kişi de yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in şimdiye kadarki saldırılarının İran'ın önümüzdeki günlerde göreceklerinin yanında hiçbir şey olduğunu" söyledi.

Yemen'de Husiler, bugün yaptıkları açıklamada, "son 24 saat içinde İsrail'in Yafa kentini birkaç balistik füzeyle hedef aldıklarını ve ilk kez İran'ın bir müttefikinin de çatışmalara katıldığını" söyledi.

Trump: "İran tarafından saldırıya uğrarsak, ABD, daha önce hiç görülmemiş düzeylerde üzerinize gelecek"

Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayınladığı mesajda, "İran tarafından herhangi bir şekilde saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin tüm gücü ve kudreti daha önce hiç görülmemiş düzeylerde üzerinize gelecektir. Ancak, İran ve İsrail arasında kolayca bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz" ifadelerini kullandı. Ancak Trump, olası bir anlaşmaya ilişkin ayrıntı vermedi.

İran'ın nükleer programı tartışması derinleşiyor

İran'ın nükleer programını, kendi varlığına yönelik bir tehdit olarak gören İsrail, İran'a saldırıların "nükleer silah üretimine yönelik son adımları engellemek için tasarlandığını" savunuyor.

Tahran ise programın tamamen sivil amaçlı olduğunda ve atom bombası peşinde olmadığında ısrar ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlemcisi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ise bu hafta İran'ın küresel nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini kaydediyor.

Arakçi: "İran, İsrail'in 'barbarca' saldırılarına maruz kalırken, ABD ile nükleer görüşmeler yapılamayacak"

Tahran, Washington'un, "İsrail'in bombardımanını durdurmanın tek yolu olduğunu" söylediği nükleer görüşmeleri iptal etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran, İsrail'in 'barbarca' saldırılarına maruz kalırken, Umman'da yapılması planlanan ABD-İran nükleer görüşmelerinin yapılamayacağını" söyledi.