İran ve UAEA'dan Nükleer Görüşme

16.02.2026 13:00
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Cenevre'de UAEA Başkanı Grossi ile nükleer teknik meseleleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile Cenevre'de yapılacak nükleer görüşmeler öncesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Erakçi, Grossi ile Cenevre'de görüştü.

Görüşmede İran'ın nükleer programına ilişkin teknik meseleler ele alındı.

UAEA Başkanı Grossi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından görüşmeye ilişkin paylaştığı mesajında, "Cenevre'de yarın yapılması planlanan önemli müzakereler öncesinde İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile kapsamlı teknik görüşmeleri az önce tamamladım." ifadelerini kullandı.

İran, Haziran 2025'te ABD ile müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında UAEA ile işbirliğini askıya almıştı. Daha sonra eylülde İran, UAEA ile askıya alınan işbirliğinin yeniden başlatılması için Kahire'de anlaşmaya varmıştı.

Tahran'a BM yaptırımlarını kaldıran 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararında yer alan snapback mekanizmasının işletilmesinin ardından İran, anlaşmanın geçersiz olduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın girişimiyle Tahran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının getirilmesinin ardından İran, işbirliği anlaşmasını feshetmişti.

İran ile ABD arasında dolaylı nükleer görüşmelerin ikinci turu yarın Cenevre'de yapılacak.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

