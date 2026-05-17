İran\'da yolcu otobüsü devrildi! 8 kişi hayatını kaybetti

İran’ın Buşehr eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Buşehr eyaletine bağlı Bender Kengan kentinde meydana geldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Aseluye-Kengan seferini yapan yolcu otobüsü Siraf Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

TRAFİK KAZALARI ÜLKEDE SIK GÖRÜLÜYOR

İran’da her yıl yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği belirtiliyor. Uzmanlar, aşırı hız, yorgun araç kullanımı ve hatalı sollamanın kazaların başlıca nedenleri arasında yer aldığını ifade ediyor.